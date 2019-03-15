Маклин попросил замену в игре с УНИКСом. Возможно, у него конфликт с Йовановичем

Баскетболист «Локомотива-Кубань» Джамел Маклин в третьем матче четвертьфинальной серии Еврокубка с УНИКСом попросил замену. Этого действия не понял главный тренер «Локо» Владе Йованович.

В итоге краснодарский клуб проиграл казанскому со счётом 69:65 и вылетел с турнира. По различным мнениям, у Маклина и Йовановича обострились отношения.

«В середине последней четверти положение «Локо» осложнилось из-за ситуации с Джамелом Маклином. Тяжёлый форвард красно-зелёных, только что набравший 4 очка подряд, без видимых причин попросил замену за 4.52 до финальной сирены. Как показалось, в дальнейшем он не проявил особого желания возвращаться на паркет и даже немного повздорил из-за этого с тренерским штабом», — говорится в отчёте «Локо» с матча.

Напомним, что очередной матч между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом пройдёт уже завтра, 16 марта, в Краснодаре.