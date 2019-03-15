Плаза: без уважения к «Зелене Гуре» «Зенит» в игре будет испытывать проблемы

Завтра, 16 марта, состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором польская «Зелена Гура» на домашней арене примет «Зенит». В преддверии этого противостояния ожиданиями от него поделился наставник петербуржцев Жоан Плаза.

«У «Зелены Гуры» очень неплохой состав, собраны талантливые баскетболисты, я тренировал одного из их игроков — Куинтона Хосли, когда он выступал за «Реал». На тренировках на этой неделе я говорил ребятам, что, если мы подойдём к матчу без должной концентрации, без уважения к сопернику, мы будем испытывать серьёзные проблемы на площадке. Если хотя бы один из игроков допустит недооценку соперника, это скажется на игре всей команды. Весь текущий тренировочный цикл после игры с «Автодором» мы разбирали свои ошибки, работали над их исправлением.



«Зелена Гура» обладает достаточным уровнем, чтобы играть в комбинационный баскетбол. В составе поляков есть хорошие снайперы. После нескольких неудачных матчей мы выиграли у Саратова и хотим продолжать побеждать. Нам необходимо подняться как можно выше перед плей-офф. Нужно включаться с первых минут, не откладывать решение своих задач на концовку встречи. Нельзя рассчитывать, что ты можешь плохо начать, а потом исправить ход игры или наоборот — заработать преимущество и остановиться. Мы должны играть с первой и до последней минуты. Только выкладываясь на все сто процентов, можно выигрывать», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».