23 очка Родригеса не спасли ЦСКА от поражения в матче с «Панатинаикосом»

В Москве завершился матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Панатинаикос».

Первая половина встречи прошла в конкурентной борьбе, в которой немного сильнее оказались хозяева, выигравшие каждую из четвертей, что позволило им уйти на большой перерыв с преимуществом в 6 очков — 41:35.

Но во второй половине матча «Панатинаикос» прибавил, после третьей четверти ЦСКА вёл с разницей лишь в одно очко — 59:58, а в заключительном игровом отрезке гости из Афин сравняли счёт. Победитель встречи определялся в последние секунды. В эти моменты хладнокровнее оказался коллектив из Греции. Трёхочковый Ника Калатеса менее чем за секунду до финальной сирены принёс «Панатинаикосу» победу — 78:77.

Самым результативным в составе ЦСКА стал Серхио Родригес, набравший 23 очка. У «Панатинаикоса» 12 очков набрал Дешон Томас, Ник Калатес собрал коллекцию из 11 очков и 9 передач.