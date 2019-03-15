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23 очка Родригеса не спасли ЦСКА от поражения в матче с «Панатинаикосом»

23 очка Родригеса не спасли ЦСКА от поражения в матче с «Панатинаикосом»
Баскетбол / Евролига

В Москве завершился матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Панатинаикос».

Первая половина встречи прошла в конкурентной борьбе, в которой немного сильнее оказались хозяева, выигравшие каждую из четвертей, что позволило им уйти на большой перерыв с преимуществом в 6 очков — 41:35.

Но во второй половине матча «Панатинаикос» прибавил, после третьей четверти ЦСКА вёл с разницей лишь в одно очко — 59:58, а в заключительном игровом отрезке гости из Афин сравняли счёт. Победитель встречи определялся в последние секунды. В эти моменты хладнокровнее оказался коллектив из Греции. Трёхочковый Ника Калатеса менее чем за секунду до финальной сирены принёс «Панатинаикосу» победу — 78:77.

Самым результативным в составе ЦСКА стал Серхио Родригес, набравший 23 очка. У «Панатинаикоса» 12 очков набрал Дешон Томас, Ник Калатес собрал коллекцию из 11 очков и 9 передач.

Евролига. 26-й тур
15 марта 2019, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
77 : 78
(20:18, 21:17, 18:23, 18:20)
Панатинаикос
Афины, Греция
ЦСКА: Родригес - 23, Хиггинс - 14, Клайберн - 9, Хэкетт - 8, Хайнс - 8, Хантер - 7, Курбанов - 5, Антонов - 3, Боломбой, Питерс, Ухов, Воронцевич
Панатинаикос: Томас - 12, Гист - 11, Калатес - 11, Папапетру - 10, Лэнгфорд - 8, Папаяннис - 8, Килпатрик - 6, Лекавичюс - 5, Адетокунбо - 5, Вуюкас - 2, Лойески, Митоглу
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