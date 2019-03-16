Обворожительный чирлидинг и экспрессивный Итудис. Яркие фото матча ЦСКА — «Реал»

15 марта в Москве на площадке стадиона «Мегаспорт» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА потерпел поражение от «Панатинаикоса». Встреча завершилась со счётом 77:78.

Первая половина встречи прошла в конкурентной борьбе, в которой немного сильнее оказались хозяева, выигравшие каждую из четвертей, что позволило им уйти на большой перерыв с преимуществом в 6 очков — 41:35.

Но во второй половине матча «Панатинаикос» прибавил, после третьей четверти ЦСКА вёл с разницей лишь в одно очко — 59:58, а в заключительном игровом отрезке гости из Афин сравняли счёт. Трёхочковый Ника Калатеса менее чем за секунду до финальной сирены принёс «Панатинаикосу» победу.



Самым результативным в составе ЦСКА стал Серхио Родригес, набравший 23 очка. У «Панатинаикоса» 12 очков набрал Дешон Томас, Ник Калатес собрал коллекцию из 11 очков и 9 передач.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Панатинаикос» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.