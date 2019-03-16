41+11 Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Финикс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» (43-26) на домашнем паркете взял верх над «Финикс Санз» (16-54) — 108:102. Определяющей стала заключительная четверть, которую хозяева выиграли со счётом 25:17.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 11 подборов. Он реализовал 3 броска из 11 из-за дуги и 14 из 17 с линии штрафных. Ещё один дабл-дабл на счету Клинта Капелы (14 баллов и 11 подборов). 19 очков в активе Эрика Гордона. Крис Пол участия в матче не принимал.

У «Финикса» дабл-даблами отметились первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон (17 очков и 14 подборов) и Ришон Холмс (12 баллов и 11 подборов). Девин Букер набрал 29 очков, Келли Убре – 22.