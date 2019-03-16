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41+11 Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Финикс»

41+11 Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Финикс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» (43-26) на домашнем паркете взял верх над «Финикс Санз» (16-54) — 108:102. Определяющей стала заключительная четверть, которую хозяева выиграли со счётом 25:17.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 11 подборов. Он реализовал 3 броска из 11 из-за дуги и 14 из 17 с линии штрафных. Ещё один дабл-дабл на счету Клинта Капелы (14 баллов и 11 подборов). 19 очков в активе Эрика Гордона. Крис Пол участия в матче не принимал.

У «Финикса» дабл-даблами отметились первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон (17 очков и 14 подборов) и Ришон Холмс (12 баллов и 11 подборов). Девин Букер набрал 29 очков, Келли Убре – 22.

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2019, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
108 : 102
(26:31, 29:26, 28:28, 25:17)
Финикс Санз
Финикс
Хьюстон Рокетс: Харден - 41, Гордон - 19, Хаус - 18, Капела - 14, Фарид - 9, Риверс - 4, Шамперт - 3, Пол, Кларк, Грин, Такер, Илариу
Финикс Санз: Букер - 29, Убре - 22, Эйтон - 17, Джексон - 13, Холмс - 12, Бендер - 4, Дэниелс - 3, Бриджес - 2, Кроуфорд, Мелтон, Джонсон, Спалдинг
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