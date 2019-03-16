Уолтон: в матче с «Детройтом» Кузма показал, что является отличным плеймейкером

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон после выездного матча с «Детройт Пистонс» (97:111) поделился мнением об игре форварда команды Кайла Кузмы, который записал в актив 12 очков, 10 результативных передач, 6 подборов и 1 перехват.

«С тех пор как Кузма играет за «Лейкерс», вижу, что он растёт с точки зрения розыгрыша мяча. Матч с «Детройтом» стал лучшим в этом плане. Мне кажется, он показывает лучшую игру, когда действует таким образом.

У Кайла не шёл бросок, но он всё равно действовал агрессивно в нападении. Когда нужно было отдать передачу, он это делал. Кузма показал, что является отличным плеймейкером. Рост и видение площадки здорово помогают ему.

Чем больше Кайл будет совмещать два игровых стиля, тем лучше будет и он, и мы», — сказал Уолтон в эфире телеканала Spectrum SportsNet.