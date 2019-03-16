Йованович: «Локомотиву-Кубань» не удалось справиться с зонной защитой УНИКСа

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович поделился впечатлениями от поражения команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (77:84).

«Мы хорошо атаковали в первых двух четвертях. Но после большого перерыва УНИКС перестроился на зонную защиту, а нам не удалось с этим справиться. Выпускали много поспешных бросков, атаковали не в тот момент. Кроме того, в первой половине матча «Локо» неплохо оборонялся, однако потом мы не смогли продолжить эту линию. Несколько раз перестраивали защитные схемы, но это не помогло», — приводит слова специалиста официальный сайт краснодарского клуба.

Отметим, с учётом четвертьфинальной серии плей-офф Еврокубка, «железнодорожники» проиграли УНИКСу в третий раз менее чем за две недели.