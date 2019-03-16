Сборная России откроет чемпионат мира матчем с Нигерией

Сегодня, 16 марта, в Шеньчжэне прошла жеребьёвка чемпионата мира по баскетболу — 2019. По её итогам сборная России в первом групповом этапе встретится с командами Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. Теперь же стало известно и расписание российской команды на турнире, сообщает Sportando.

Первый матч подопечные Базаревича проведут 31 августа. В первый же день чемпионата мира россияне сыграют с национальной командой Нигерии. Уже 2 сентября сборная России встретится с Южной Кореей, а 4-го — с Аргентиной.

Команды, занявшие два первых места в квартете, квалифицируются во второй групповой этап, где поборются за путёвки в четвертьфинал первенства мира. Чемпионат мира — 2019 пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.