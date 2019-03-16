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Дабл-дабл Ирвинга принёс «Бостону» победу в матче с «Атлантой»

Дабл-дабл Ирвинга принёс «Бостону» победу в матче с «Атлантой»
Баскетбол / НБА

В Бостоне (штат Массачусетс, США) на арене TD Garden завершился поединок регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Атланту Хоукс».

Хозяева с первых минут завладели инициативой и в первой четверти набрали 43 очка, выиграв её со счётом 43:36. К большому перерыву преимущество «Селтикс» составляло уже 12 очков — 74:62. В третьей четверти «Бостон» продолжал контролировать происходящее на паркете — 105:92. В заключительном игровом отрезке «Атланта» была близка к тому, чтобы вернуться в игру, но «Бостон» вовремя отреагировал на рывок гостей и удержал победу — 129:120.

Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, собравший коллекцию из 31 очка, 9 передач и 10 подборов. Ещё одним дабл-даблом отметился Маркус Моррис — 19 очков и 11 подборов. 23 балла набрал Джейлен Браун. У «Атланты» дабл-дабл оформил Джон Коллинз — 20 очков и 11 подборов, а самым результативным в составе «Ястребов» стал Трэй Янг — 26 очков.

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2019, суббота. 19:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
129 : 120
(43:36, 31:26, 31:30, 24:28)
Атланта Хоукс
Атланта
Бостон Селтикс: Ирвинг - 30, Браун - 23, Моррис - 19, Тейтум - 18, Смарт - 16, Хорфорд - 9, Розир - 5, Бэйнс - 5, Тайс - 3, Оджелей - 1, Уонамэйкер, Хэйворд, Уильямс
Атланта Хоукс: Янг - 26, Коллинс - 20, Принс - 17, Картер - 16, Бэйзмор - 12, Хаертер - 10, Лень - 7, Дедмон - 5, Бембри - 4, Адамс - 3, Андерсон, Джонсон, Зеллер
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