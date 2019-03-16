Дабл-дабл Ирвинга принёс «Бостону» победу в матче с «Атлантой»

В Бостоне (штат Массачусетс, США) на арене TD Garden завершился поединок регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Атланту Хоукс».

Хозяева с первых минут завладели инициативой и в первой четверти набрали 43 очка, выиграв её со счётом 43:36. К большому перерыву преимущество «Селтикс» составляло уже 12 очков — 74:62. В третьей четверти «Бостон» продолжал контролировать происходящее на паркете — 105:92. В заключительном игровом отрезке «Атланта» была близка к тому, чтобы вернуться в игру, но «Бостон» вовремя отреагировал на рывок гостей и удержал победу — 129:120.

Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, собравший коллекцию из 31 очка, 9 передач и 10 подборов. Ещё одним дабл-даблом отметился Маркус Моррис — 19 очков и 11 подборов. 23 балла набрал Джейлен Браун. У «Атланты» дабл-дабл оформил Джон Коллинз — 20 очков и 11 подборов, а самым результативным в составе «Ястребов» стал Трэй Янг — 26 очков.