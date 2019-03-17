33 очка Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Оклахому»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и уступил с разгромным счётом 88:110 (27:41, 19:23, 25:23, 17:23).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стивен Карри, на счету которого 33 очка. 23 очка набрал защитник Клэй Томпсон.

В составе «Тандер» дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов оформил Пол Джордж. В активе Расселла Уэстбрука 7 очков, 9 передач и 8 подборов.

В параллельном матче «Даллас Маверикс» дома обыграл «Кливленд Кавальерс» — 121:116 (34:26, 32:31, 34:31, 21:28). Таким образом, «Маверикс» прервали серию из семи поражений.