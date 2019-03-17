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33 очка Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Оклахому»

33 очка Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Оклахому»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и уступил с разгромным счётом 88:110 (27:41, 19:23, 25:23, 17:23).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стивен Карри, на счету которого 33 очка. 23 очка набрал защитник Клэй Томпсон.

В составе «Тандер» дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов оформил Пол Джордж. В активе Расселла Уэстбрука 7 очков, 9 передач и 8 подборов.

В параллельном матче «Даллас Маверикс» дома обыграл «Кливленд Кавальерс» — 121:116 (34:26, 32:31, 34:31, 21:28). Таким образом, «Маверикс» прервали серию из семи поражений.

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
88 : 110
(27:41, 19:23, 25:23, 17:23)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 29, Шрёдер - 15, Грант - 11, Адамс - 9, Моррис - 8, Уэстбрук - 7, Ноэль - 3, Надер - 3, Фергюсон - 2, Бертон - 1, Фелтон, Диалло, Паттерсон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Томпсон - 23, Казинс - 12, Грин - 9, Кук - 8, Маккинни - 7, Ливингстон - 6, Луни - 4, Белл - 2, Игуодала - 2, Эванс - 2, Йеребко - 2, Ли
НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
121 : 116
(34:26, 32:31, 34:31, 21:28)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 22, Клебер - 18, Пауэлл - 16, Брансон - 16, Финни-Смит - 14, Новицки - 14, Бёрк - 11, Харрис - 6, Джексон - 4, Ли, Адетокунбо, Брокхофф, Межри
Кливленд Кавальерс: Секстон - 28, Лав - 22, Осман - 22, Кларксон - 17, Жижич - 11, Найт - 5, Крисс - 4, Нваба - 4, Стаускас - 3, Фрай, Томпсон, Адель
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