Брогдон выбыл на два месяца из-за травмы ноги

Стартовый защитник «Милуоки Бакс» Малкольм Брогдон выбыл из строя на срок от шести до восьми недель из-за повреждения правой ступни, сообщает ESPN. Таким образом, команда начнёт плей-офф без него. Брогдон уже пропустил несколько матчей текущего регулярного чемпионата из-за аналогичных проблем со здоровьем. В этих случаях в стартовом составе его заменял номинальный лёгкий форвард Тони Снелл.



В нынешнем сезоне защитник набирает 15,6 очка, совершает 4,5 подбора и отдаёт 3,2 передачи за 29 минут в среднем за игру.



«Милуоки» на данный момент занимает первое место в Восточной конференции с лучшим в НБА соотношением побед и поражений 52-17 и уже обеспечил себе выход в плей-офф. До конца регулярного чемпионата команде осталось провести 13 встреч.