Роскошный аллей-уп Инглс-Гобер — в видеообзоре матча «Юта» — «Бруклин»

«Юта Джаз» дома встречался с «Бруклин Нетс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Юты» Джо Инглса и Руди Гобера, а также эффектные трёхочковые их партнёра лёгкого форварда Джея Краудера и разыгрывающего «Бруклина» Спенсера Динвидди.



Матч завершился победой «Юты» со счётом 114:98. Самым результативным игроком встречи с 24 очками стал атакующий защитник победителей Донован Митчелл. У «Бруклина» отличился разыгрывающий Спенсер Динвидди, набравший 22 очка. Теперь «Нетс» занимают 7-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 36-35, а «Джаз» – 7-е в Западной (40-29).

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