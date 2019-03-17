Шикарный пас Рубио и невероятный проход Лилларда — в топ-10 дня в НБА

Невероятный проход разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда, сокрушительные данки атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона и центрового «Мемфис Гриззлиз» Йонаса Валанчюнаса, эффектный блок-шот сзади мощного форварда «Атланта Хоукс» Джона Коллинза, фантастический финт атакующего защитника «Юты Джаз» Донована Митчелла, роскошный аллей-уп в стремительной контратаке в исполнении игроков «Даллас Маверикс» Джейлена Брансона и Дуайта Пауэлла, а также шикарный пас за спиной разыгрывающего «Юты» Рики Рубио оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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