Симонович: важно, что мы не остановились, завладев большим преимуществом

Форвард «Зенита» Марко Симонович поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой» (109:78).



«С самого начала матча мы контролировали ход встречи, понимали, чего хотим, за счет чего можем добиться успеха. Считаю, что нам удалось показать агрессивную игру, довольно быстро мы смогли завладеть солидным преимуществом, но еще важнее, что после этого мы не остановились, как это уже случалось в нынешнем сезоне, а продолжили показывать свой баскетбол. Перед игрой тренер просил нас сохранять концентрацию с первой и до последней минуты, мы выполнили установку и заслуженно победили. Поздравляю команду и всех наших болельщиков с этим результатом.



Я не уделяю особого внимания своей персональной статистике, честно говоря. Я лишь стараюсь показывать свой лучший баскетбол и выполнять то, что просит от меня тренер. В каждой игре я хочу выкладываться на что процентов и приносить пользу команде своими действиями. Надеюсь, что мы будем становиться лучше и лучше каждый день и сможем подняться выше в турнирной таблице», — приводит слова Марко Симоновича официальный сайт команды.