Дабл-дабл Гросселла помог «Астане» победить «Цмоки-Минск»

«Астана» на домашней площадке переиграла «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева площадки начали наращивать своё преимущество уже в первой четверти, которая, пусть и прошла в равной борьбе, но осталась за «Астаной» с минимальным преимуществом. Во второй десятиминутке «Астана» так же оказалась сильнее гостей, первая половина встречи завершилась со счётом 44:39 в пользу хозяев.



После большого перерыва «Астана» и вовсе ушла в отрыв — уже в третьей четверти их преимущество выросло до 15 очков, а в заключительном игровом отрезке «Астана» довела матч до логичного завершения победой, отыграв ещё 15 очков. Итоговый счёт встречи — 101:71 (20:19, 24:20, 30:20, 27:12).



Самым результативным игроком в составе хозяев стал Джеффри Гросселл, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. В составе гостей 23 очка набрал Владимир Михайлович.