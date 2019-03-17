Куртинайтис: смогли переломить ход поединка в четвёртой четверти

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу своих подопечных над «Калевом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 96:85 (20:30, 33:21, 12:16, 31:18).



«Сразу понимали, что матч предстоит сложный. «Калев» хорошо стартовал, но мы смогли переломить ход поединка в четвёртой десятиминутке. В концовке мы действовали быстрее и сильнее. Также нам сегодня очень помог наш новичок – Янис Тимма. Сегодня Тимма даже давал советы нашим игрокам, которые тренируются со мной уже два месяца, и напоминал им комбинации.



Я слежу за Янисом на протяжении нескольких лет, когда он ещё играл за ВЭФ, а потом приехал в «Зенит». Он всегда мне нравился, и мы хотели его пригласить, ещё когда я в первый раз возглавлял «Химки», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.