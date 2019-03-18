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Дабл-даблы Пола, Хардена и Капелы помогли «Хьюстону» обыграть «Миннесоту»

Дабл-даблы Пола, Хардена и Капелы помогли «Хьюстону» обыграть «Миннесоту»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» — 117:102. Определяющей стала третья четверть, которую хозяева выиграли со счётом 43:29.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 10 результативных передач. Он реализовал 6 бросков из 7 из-за дуги. Также дабл-даблами отметились Клинт Капела (20 баллов и 13 подборов) и Джеймс Харден (20 очков и 10 результативных передач).

В составе «Миннесоты» дабл-даблы оформили Карл-Энтони Таунс (22 очка и 10 подборов) и Тадж Гибсон (15 баллов и 10 подборов). 21 балл на счету Джоша Окоги.

«Хьюстон» (44-26) одержал 11-ю победу в 12 матчах и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Миннесота» (32-38) потерпела третье поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2019, понедельник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
117 : 102
(26:30, 24:19, 43:29, 24:24)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Хьюстон Рокетс: Пол - 25, Харден - 20, Капела - 20, Хаус - 14, Гордон - 12, Грин - 9, Такер - 8, Шамперт - 7, Илариу - 2, Кларк, Риверс, Фарид
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 22, Окоги - 21, Гибсон - 15, Уиггинс - 14, Шарич - 8, Бэйтс-Диоп - 7, Дьенг - 6, Бэйлесс - 6, Толливер - 3, Джонс, Террелл, Рейнольдс, Роуз
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