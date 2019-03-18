Дабл-даблы Пола, Хардена и Капелы помогли «Хьюстону» обыграть «Миннесоту»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» — 117:102. Определяющей стала третья четверть, которую хозяева выиграли со счётом 43:29.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 10 результативных передач. Он реализовал 6 бросков из 7 из-за дуги. Также дабл-даблами отметились Клинт Капела (20 баллов и 13 подборов) и Джеймс Харден (20 очков и 10 результативных передач).

В составе «Миннесоты» дабл-даблы оформили Карл-Энтони Таунс (22 очка и 10 подборов) и Тадж Гибсон (15 баллов и 10 подборов). 21 балл на счету Джоша Окоги.

«Хьюстон» (44-26) одержал 11-ю победу в 12 матчах и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Миннесота» (32-38) потерпела третье поражение кряду.