Джеймс провёл худшую четверть в карьере, промахнувшись 11 раз

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс реализовал только 4 из 15 бросков с игры в четвёртой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс». За 16 лет карьеры в лиге он впервые промахнулся 11 раз в течение одного периода. Кроме того, в последней атаке при счёте 124:123 в пользу «Нью-Йорка» за 2,3 секунды до конца потенциально победный бросок Джеймса накрыл лёгкий форвард соперника Марио Хезонья.



Встреча завершилась выездным поражением «Лейкерс» со счётом 123:124. Всего форвард в ней набрал 33 очка, совершил 8 подборов, отдал 6 результативных передач и поставил блок-шот. При этом он отправил в цель 11 из 20 бросков с ближней и средней дистанций, 0 из 6 трёхочковых и 11 из 13 штрафных, а также допустил 2 потери.

Джеймс: между «Лейкерс» и «Нью-Йорком» нет большой разницы