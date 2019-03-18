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Лу Уильямс трёхочковым баззер-битером принёс «Клипперс» победу над «Бруклином»

Лу Уильямс трёхочковым баззер-битером принёс «Клипперс» победу над «Бруклином»
Баскетбол / НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс трёхочковым баззер-битером принёс команде победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. При счёте 116:116 он получил мяч около боковой линии, сместился в центр и, не доходя два метра до трёхочковой дуги, исполнил бросок через руки разыгрывающего соперника Спенсера Динвидди, который попал в кольцо одновременно с финальной сиреной, вызвав восторг у владельца организации Стива Баллмера.

Встреча завершилась домашней победой «Клипперс» со счётом 119:116. Уильямс в ней набрал 25 очков, совершил 6 подборов и отдал 2 передачи за 27 минут.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.

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