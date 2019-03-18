«Локомотив-Кубань» заключил контракт с Джеромом Рэндлом

«Локомотив-Кубань» заключил контракт до конца сезона с американским разыгрывающим Джеромом Рэндлом, сообщают «Известия». Он призван заменить атакующего защитника Тревора Лэйси, покинувшего команду по семейным обстоятельствам.



31-летний Рэндл ранее выступал за «Тюрк Телеком», «Нетанью», «Азовмаш», «Шарлеруа», «Трабзонспор», «Эскишехир», «Жальгирис», «Лимож», «Бахчешехир», а также в G-лиге. Кроме того, он защищал цвета сборной Украины на Евробаскете-2015 на правах натурализованного игрока. Защитник становился MVP и самым результативным игроком чемпионата Австралии.



Нынешний сезон Рэндл начинал в австралийском «Сиднее». Он набирал по 17,9 очка, совершал по 2,7 подбора и отдавал по 4,1 передачи за 32 минуты в среднем за игру.

Лэйси покинул «Локомотив-Кубань»