Прифтис: «Валенсия» — очень сильная команда

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился своими ожиданиями от предстоящего матча подопечных с испанской «Валенсией» в рамках полуфинала Еврокубка.



«Нам предстоит очень важная игра после долгого перелёта и тяжёлой игры против «Локомотива». Нам нужно подготовить себя психологически, так как «Валенсия» — очень сильная команда, с хорошим и опытным составом игроков. И они показывают действительно хороший командный баскетбол. У нас есть травмы, с чем нам предстоит справиться. Но я верю, что все игроки готовы внести свой вклад в игру», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт команды.



Встреча состоится завтра, 19 марта 2019 года. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.