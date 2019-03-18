Новицки после завершения карьеры получит «уникальную» работу в «Далласе»

Форвард «Даллас Маверкс» Дирк Новицки, вероятнее всего, завершит карьеру игрока. 40-летний немец ещё не принял окончательного решения по этому вопросу, но не раз подчёркивал, что даже после прекращения активных выступлений он хотел бы продолжить работу в структуре «Далласа».

Похоже, в клубе также заинтересованы в этом и приготовили для Новицки «уникальную работу», сообщает Clutch Points. Что конкретно будет входить в круг обязанностей немца, пока не сообщается. Но известно, что Дирк получит эту работу после завершения карьеры баскетболиста.

Дирк Новицки проводит 21-й сезон в НБА. За океаном он выступает с 1998 года, и всё это время защищает цвета «Далласа». В 2011 году ему удалось привести команду к чемпионскому титулу.