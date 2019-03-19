Историческое попадание Новицки — в обзоре матча «Даллас» — «Нью-Орлеан»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Далласе на арене «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась в овертайме со счётом 129:125 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Джулиус Рэндл, записавший в актив 30 очков, 9 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Новичок «Маверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 10 результативных передач. Ветеран техасцев Дирк Новицки набрал 8 очков, отдал 2 передачи и совершил 1 подбор.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Нью-Орлеан» (31-42) занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Даллас» (28-42) — 14-е.