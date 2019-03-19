Новицки обошёл Чемберлена и вышел на 6-е место по набранным очкам в истории НБА

Форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс» (125:129 ОТ) набрал 8 очков, отдал 2 результативные передачи и совершил 1 подбор за 12 минут игрового времени.

Новицки довёл общее количество набранных очков за карьеру до 31 424. Это позволило 40-летнему немецкому ветерану обойти легендарного центрового Уилта Чемберлена (31 419) и занять шестое место в списке самых результативных игроков в истории лиги.

Лидеры по набранным очкам в истории НБА

1. Карим Абдул-Джаббар — 38 387

2. Карл Мэлоун — 36 928

3. Коби Брайант — 33 643

4. Леброн Джеймс — 32 439

5. Майкл Джордан — 32 292

6. Дирк Новицки — 31 424

7. Уилт Чемберлен — 31 419

8. Шакил О’Нил — 28 596

9. Мозес Мэлоун — 27 409

10. Элвин Хейз — 27 313.