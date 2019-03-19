Керр — о «Сан-Антонио»: «Голден Стэйт» проиграл самой горячей команде в НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал поражение со счётом 105:111 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио Спёрс».
«Сан-Антонио» — самая горячая команда в лиге. Баскетболисты «Спёрс» очень хорошо тренированы. Они переиграли нас и заслужили эту победу», — приводит слова Керра ESPN.
«Голден Стэйт» (47-22) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Сан-Антонио» (42-29) занимает пятое место.
В следующем матче регулярного чемпионата «Уорриорз» сыграют с «Миннесотой Тимбервулвз». Встреча пройдёт в Миннеаполисе на арене «Таргет-центр» завтра, 20 марта, и начнётся в 3:00 мск.
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