Керр — о «Сан-Антонио»: «Голден Стэйт» проиграл самой горячей команде в НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал поражение со счётом 105:111 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио Спёрс».

«Сан-Антонио» — самая горячая команда в лиге. Баскетболисты «Спёрс» очень хорошо тренированы. Они переиграли нас и заслужили эту победу», — приводит слова Керра ESPN.

«Голден Стэйт» (47-22) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Сан-Антонио» (42-29) занимает пятое место.

В следующем матче регулярного чемпионата «Уорриорз» сыграют с «Миннесотой Тимбервулвз». Встреча пройдёт в Миннеаполисе на арене «Таргет-центр» завтра, 20 марта, и начнётся в 3:00 мск.

Посмотреть статистику игроков НБА можно на «Чемпионате».