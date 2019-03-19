Блатт: верю в сборную России на Кубке мира и буду за неё переживать

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт, ныне работающий в греческом «Олимпиакосе», надеется, что на Кубке мира—2019 российская команда выйдет в плей-офф.



«Из группы выходят две сборные, сборной России по силам решить эту задачу на первом этапе. Но и затем команда способна выйти в плей-офф. Я верю в сборную России очень сильно и буду за неё переживать. Очень надеюсь на хорошее выступление команды в Китае. Удачи, Россия», — сказал Блатт ТАСС.

Напомним, что в групповом этапе сборная России сыграет с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии. Турнир пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год. Под его руководством команда стала чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года. Дэвид — первый иностранцец, которому было присвоено звание заслуженного тренера России.