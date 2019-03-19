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Адетокунбо может из-за травмы пропустить матч с «Лейкерс»

Адетокунбо может из-за травмы пропустить матч с «Лейкерс»
Баскетбол / НБА

Участие форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в матче его команды против «Лос-Анджелес Лейкерс» находится под сомнением. Об этом сообщает ESPN.

Адетокунбо травмировал голеностоп во время воскресной игры «Бакс» с « Филадельфией Сиксерс». Яннис рухнул на землю после столкновения с Джоэлем Эмбиидом в конце третьей четверти. Он почти минуту пролежал на паркете, сжимая правую лодыжку, прежде чем встать на ноги. Когда Адетокунбо поднялся, он шёл осторожно, но все же совершил два штрафных броска.

В конце концов, он остался в игре и завершил встречу с 52 набранными очками. Отмечается, что Адетокунбо покидал арену с защитным рукавом на лодыжке.

Матч «Бакс» и «Лейкерс» пройдёт во вторник по местному времени.

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