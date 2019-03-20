Трёхочковая бомбардировка Расселла – в обзоре матча «Бруклин» – «Сакраменто»

«Сакраменто Кингз» дома встречался с «Бруклин Нетс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошёл ряд эффектных трёхочковых и шикарный проход разыгрывающего «Бруклина» ДиАнджело Расселла, а также зверский данк центрового «Сакраменто» Уилли Коли-Стайна.



Матч завершился победой «Бруклина» со счётом 123:121. Самым результативным игроком встречи с 44 очками стал разыгрывающий победителей ДиАнджело Расселл. У «Сакраменто» отличился мощный форвард Марвин Бэгли, набравший 28 очков. Теперь «Нетс» занимают 7-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 37-36, а «Кингз» – 9-е в Западной (34-36).

Видео доступно для просмотра на «Чемпионате».