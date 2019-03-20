Харден вышел на 11-е место по числу точных трёхочковых, обогнав Новицки

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, реализовав 4 трёхочковых в матче регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс», довёл их общее количество за карьеру в НБА до 1963 (2,6 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Дирка Новицки и вышел на 11-е место в истории лиги по этому показателю.



Теперь ближайшим к 29-летнему Хардену в списке является Джо Джонсон с 1978 дальними попаданиями, а из действующих баскетболистов впереди него остаются Джамал Кроуфорд (2198), Винс Картер (2215), Кайл Корвер (2341) и Стивен Карри (2432).



Встреча завершилась выездной победой «Хьюстона» со счётом 121:105. Харден в ней набрал 31 очко, совершил 8 подборов, отдал 10 передач, сделал перехват и поставил блок-шот за 33 минуты.

Д. Харден побил рекорд НБА Ст. Карри по числу исполненных трёхочковых за сезон