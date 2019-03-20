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Шикарные финты Хардена – в топ-10 дня в НБА

Шикарные финты Хардена – в топ-10 дня в НБА
Баскетбол / НБА

Сокрушительное добивание сверху через соперника мощного форварда «Сакраменто Кингз» Марвин Бэгли, шикарные финты с переводом мяча между ног атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, зубодробительный данк одной рукой центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса после прорыва под кольцо, эффектный проход защитника «Лос-Анджелес Клипперс» Патрика Беверли, одним движением уложившего на паркет оппонента, а также невероятный победный бросок спиной к кольцу лёгкого форварда «Бруклин Нетс» Ронде Холлис-Джефферсона за секунду до конца матча оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.

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