Итудис: с «Фенербахче» ожидаем очередного сложного матча

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче».



«Фенербахче» – лидер лиги, команда, которая показывает стабильно хороший баскетбол в течение сезона. В последние пять лет наши встречи всегда получаются интересными, они уходят в овертаймы, решаются бросками под сирену. Так что мы ожидаем очередного сложного матча. Надеюсь, что болельщики заполнят арену и помогут команде», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московской команды.



Встреча состоится в Москве завтра, 21 марта 2019 года. Начало матча — в 20:00 мск. ЦСКА после 27 туров регулярного чемпионата Евролиги занимает второе место в турнирной таблице.