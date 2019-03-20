Хайнс: в последний раз с «Фенербахче» ЦСКА выступил не лучшим образом

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче».



«Каждый раз, когда мы играем с «Фенербахче», получается серьёзный, сложный матч. Если вспомнить последнюю встречу в Стамбуле, мы полагаем, что выступили не лучшим образом. На финише сезона для нас важно сыграть лучше и защитить домашнюю площадку. Обе команды ещё сражаются за места в таблице, так что матч будет важным по многим причинам. Говоря о нас, нам нужно выйти и показать классный баскетбол, поймать свой момент, добавить уверенности в себе на завершающей стадии сезона», — приводит слова Кайла Хайнса официальный сайт московской команды.



Встреча состоится в Москве завтра, 21 марта 2019 года. Начало матча — в 20:00 мск. ЦСКА после 27 туров регулярного чемпионата Евролиги занимает второе место в турнирной таблице.