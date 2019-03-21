«Жальгирис» переиграл «Маккаби» благодаря 16 очкам Вестерманна

«Жальгирис» на выезде переиграл «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча началась в равной борьбе, в которой по итогам первого игрового отрезка чуть сильнее оказались хозяева, поведшие с преимуществом в четыре очка к первому перерыву. Во второй четверти сильнее так же оказался «Маккаби» — к большому перерыву счёт на табло был 45:36 в пользу «Маккаби».



Однако после перерыва «Жальгирису» удалось резко прибавить, отыграв 7 очков к третьему перерыву. В заключительной четверти гости так же оказались сильнее, чего хватило для итоговой волевой победы. Счёт встречи — 85:83 (19:23, 17:22, 21:14, 28:24) в пользу «Жальгириса».



Самым результативным игроком в составе победителей стал Лео Вестерманн, набравший 16 очков.