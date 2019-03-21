57 очков Хардена не помогли «Хьюстону» обыграть «Мемфис»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Хьюстон Рокетс» на выезде в овертайме уступил «Мемфис Гриззлиз» — 125:126. Гости выиграли четвёртую четверть со счётом 37:18.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «ракетчиков» Джеймс Харден, набравший 57 очков. Он реализовал девять бросков из 17 из-за дуги, а также 12 из 12 с линии штрафных. Дабл-дабл из 14 баллов и 10 подборов на счету Клинта Капелы. В активе Криса Пола 18 очков.

В составе «Мемфиса» дабл-дабл из 33 очков и 15 подборов на счету Йонаса Валанючнаса. В активе Майка Конли 35 баллов, он реализовал 6 бросков из 9 из-за дуги.

«Хьюстон» (45-27) прервал серию из трёх побед. «Мемфис» (29-42) впервые выиграл за три матча.