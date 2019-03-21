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57 очков Хардена не помогли «Хьюстону» обыграть «Мемфис»

57 очков Хардена не помогли «Хьюстону» обыграть «Мемфис»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Хьюстон Рокетс» на выезде в овертайме уступил «Мемфис Гриззлиз» — 125:126. Гости выиграли четвёртую четверть со счётом 37:18.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «ракетчиков» Джеймс Харден, набравший 57 очков. Он реализовал девять бросков из 17 из-за дуги, а также 12 из 12 с линии штрафных. Дабл-дабл из 14 баллов и 10 подборов на счету Клинта Капелы. В активе Криса Пола 18 очков.

В составе «Мемфиса» дабл-дабл из 33 очков и 15 подборов на счету Йонаса Валанючнаса. В активе Майка Конли 35 баллов, он реализовал 6 бросков из 9 из-за дуги.

«Хьюстон» (45-27) прервал серию из трёх побед. «Мемфис» (29-42) впервые выиграл за три матча.

НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2019, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
126 : 125
ОТ (38:25, 25:28, 34:25, 18:37, 11:10)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Мемфис Гриззлиз: Конли - 35, Валанчюнас - 33, Кабокло - 15, Парсонс - 11, Райт - 9, Ноа - 9, Холидэй - 8, Дорси - 6, Брэдли, Картер, Уошберн, Рэбб, Ватанабэ
Хьюстон Рокетс: Харден - 57, Пол - 18, Капела - 14, Хаус - 9, Грин - 9, Такер - 9, Риверс - 5, Шамперт - 4, Кларк, Гордон, Фарид, Илариу
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