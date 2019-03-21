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«Майами» прервал серию «Сан-Антонио» из 9 побед, «Чикаго» обыграл «Вашингтон»

«Майами» прервал серию «Сан-Антонио» из 9 побед, «Чикаго» обыграл «Вашингтон»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Майами Хит» (35-36) на выезде прервал серию «Сан-Антонио Спёрс» (42-30) из девяти побед – 110:105.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Майами» Горан Драгич, набравший 22 очка. Он реализовал 4 броска из 7 из-за дуги. В составе «Спёрс» дабл-дабл из 16 баллов и 15 подборов оформил Демар Дерозан.

В параллельной встрече «Чикаго Буллз» (21-52) на домашнем паркете в овертайме взял верх над «Вашингтон Уизардс» (30-42) — 126:120.

В составе победителей дабл-даблами отметились Лаури Маркканен (32 очка и 13 подборов) и Крис Данн (26 баллов и 13 результативных передач). Зак Лавин участия в матче не принимал. У «волшебников» 28 очков на счету Джабари Паркера, 27 – у Брэдли Била.

НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2019, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
105 : 110
(22:24, 25:38, 31:28, 27:20)
Майами Хит
Майами
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 17, Миллз - 17, Белинелли - 17, Дерозан - 16, Гэй - 15, Дав. Бертанс - 10, Форбс - 8, Уайт - 3, Пёлтль - 2, Уокер, Пондекстер, Ойбанкс, Каннингем
Майами Хит: Горан Драгич - 22, Уэйтерс - 18, Ричардсон - 15, Джонсон - 13, Уайтсайд - 12, Уэйд - 11, Олиник - 8, Адебайо - 6, Джонс - 5, Андерсон, Хаслем, Робинсон, Матен
НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2019, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
126 : 120
ОТ (35:28, 25:32, 25:21, 28:32, 13:7)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Чикаго Буллз: Маркканен - 32, Данн - 26, Харрисон - 18, Фелисио - 15, Луваву-Кабарро - 13, Лопес - 8, Арчидиаконоу - 7, Селден - 5, Блэкени - 2, Лавин, Хатчинсон
Вашингтон Уизардс: Паркер - 28, Бил - 27, Саторански - 16, Портис - 15, Грин - 10, Браун - 9, Ариза - 6, Брайант - 5, Рэндл - 4, Джонсон, Деккер, Маинми
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