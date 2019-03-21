«Майами» прервал серию «Сан-Антонио» из 9 побед, «Чикаго» обыграл «Вашингтон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Майами Хит» (35-36) на выезде прервал серию «Сан-Антонио Спёрс» (42-30) из девяти побед – 110:105.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Майами» Горан Драгич, набравший 22 очка. Он реализовал 4 броска из 7 из-за дуги. В составе «Спёрс» дабл-дабл из 16 баллов и 15 подборов оформил Демар Дерозан.

В параллельной встрече «Чикаго Буллз» (21-52) на домашнем паркете в овертайме взял верх над «Вашингтон Уизардс» (30-42) — 126:120.

В составе победителей дабл-даблами отметились Лаури Маркканен (32 очка и 13 подборов) и Крис Данн (26 баллов и 13 результативных передач). Зак Лавин участия в матче не принимал. У «волшебников» 28 очков на счету Джабари Паркера, 27 – у Брэдли Била.