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Трёхочковые Шведа и Микки — в видеообзоре матча «Дарушшафака» — «Химки»

Трёхочковые Шведа и Микки — в видеообзоре матча «Дарушшафака» — «Химки»
Баскетбол / Евролига

В матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги турецкая «Дарушшафака» принимала подмосковные «Химки». Встреча прошла в Стамбуле на «Фольксваген-Арене» и завершилась со счётом 91:85 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Химок» Алексей Швед, собравший коллекцию из 31 очка, 4 подборов, 2 передач и 1 перехвата. Форвард Джордан Микки записал в актив 22 очка, 4 подбора, 3 перехвата и 1 блок-шот. Центровой «Дарушшафаки» Майкл Эрик набрал 22 очка, собрал 15 подборов и отдал 2 результативные передачи.

Посмотреть видеообзор матча «Дарушшафака» — «Химки» можно на «Чемпионате».

«Химки» (9-18) занимают 13-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, «Дарушшафака» (4-23) — 16-е.

«Химки» уступают самой «домашней» команде Евролиги
Для «Дарушшафаки» это всего лишь четвёртая победа. И все они одержаны дома.
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