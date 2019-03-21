Трёхочковые Шведа и Микки — в видеообзоре матча «Дарушшафака» — «Химки»

В матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги турецкая «Дарушшафака» принимала подмосковные «Химки». Встреча прошла в Стамбуле на «Фольксваген-Арене» и завершилась со счётом 91:85 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Химок» Алексей Швед, собравший коллекцию из 31 очка, 4 подборов, 2 передач и 1 перехвата. Форвард Джордан Микки записал в актив 22 очка, 4 подбора, 3 перехвата и 1 блок-шот. Центровой «Дарушшафаки» Майкл Эрик набрал 22 очка, собрал 15 подборов и отдал 2 результативные передачи.

Посмотреть видеообзор матча «Дарушшафака» — «Химки» можно на «Чемпионате».

«Химки» (9-18) занимают 13-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, «Дарушшафака» (4-23) — 16-е.