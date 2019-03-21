Смарта удалили с паркета за сильный толчок Эмбиида

Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт был удалён с площадки за толчок центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

Инцидент произошёл в начале третьей четверти. Смарт упал в результате жёсткого заслона Эмбиида, после чего поднялся и сильно толкнул центрового «Филадельфии».

Видео доступно на странице SportsCenter в «Твиттере».

Матч «Сиксерс» — «Селтикс» состоялся в Филадельфии на арене «Веллс Фарго-центр» и завершился со счётом 118:115 в пользу хозяев.

Джоэл за 41 минуту игрового времени набрал 37 очков, собрал 22 подбора, отдал 4 результативные передачи, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот. 25-летний центровой реализовал 8 бросков с игры из 17 и 20 штрафных из 21.

«Филадельфия» (47-25) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Бостон» (43-29) — пятое.