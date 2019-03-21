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Попович: у многих сборных есть хорошие шансы выиграть чемпионат мира в Китае

Попович: у многих сборных есть хорошие шансы выиграть чемпионат мира в Китае
Баскетбол / Сборные

Главный тренер сборной США Грег Попович прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа предстоящего чемпионата мира, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года.

«Было интересно узнать состав групп мирового первенства и то, что мы проведём первые три матча турнира в Шанхае. Все группы хорошо сбалансированы. Уверен, у многих национальных команд есть хорошие шансы выиграть чемпионат мира.

Нам в группе достались сборные Чехии, Японии и Турции. Это хорошо тренированные команды, использующие разные игровые стили. Выбор состава и подготовка сборной США к турниру за короткий промежуток времени станут вызовом для нас.

Все в команде ожидают в третий раз подряд завоевать золотые медали чемпионата мира», — приводит слова 70-летнего американского специалиста пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА).

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