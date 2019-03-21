Лукич: к концовке матча с ВЭФом Перри и Бабурин практически умерли

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал победу его команды над ВЭФом (93:83) в матче Единой лиги ВТБ.



«Я бы разделил матч на две части: когда у команды были физические силы и когда они закончились у ряда ключевых игроков. К сожалению, некоторые вышедшие со скамейки, не принесли пользу и не смогли держать ритм игры. Поэтому пришлось доигрывать теми, кто в итоге провёл на площадке 30-35 минут. Я очень благодарен этим ребятам. Да, у них были ошибки в концовке, но они произошли просто из-за усталости. Из-за сокращения ротации у многих наших игроков появился шанс, а они им не пользуются. Из-за этого и Перри, и Бабурин к концовке практически умерли.



Хорошо, что довели игру до победы, она была для нас очень важна. Сейчас перед нами матч против «Зелены-Гуры», и он также будет иметь большое значение для нас», – цитирует Лукича пресс-служба Единой лиги.