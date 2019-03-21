Куртинайтис: «Дарушшафака» проявила себя с разных сторон

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от поединка 27-го тура регулярного чемпионата с «Дарушшафакой». Турецкий клуб одержал победу со счётом 91:85 (17:23, 31:23, 15:19, 28:20).



«Поздравляю соперника и их тренера с хорошей победой. Сегодня «Дарушшафака» проявила себя с разных сторон и показала разную игру. В начале они уступали в счёте, но затем смогли вернуться в игру. Мы по-прежнему имеем проблемы с подбором и остались на том же уровне, что были два месяца назад.



Мы вновь проиграли щит, соотношение подборов 26 на 44 не в нашу пользу, причём у нас проблемы не только под своим кольцом, но и в нападении, так как никто не фокусируется на том, чтобы взять мяч после промаха. Это самая большая наша беда. Также, когда мы получили преимущество и повели «+12», нужно было играть солиднее и надежнее, ведь буквально через несколько минут игра снова стала равной», — приводит слова Куртинайтиса пресс-служба команды.