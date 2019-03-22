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18 очков Мичича помогли «Анадолу Эфес» победить «Будучность»

18 очков Мичича помогли «Анадолу Эфес» победить «Будучность»
Баскетбол / Евролига

В Подгорице завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местная «Будучность» принимала «Анадолу Эфес». Гости удачно начали встречу и уже после первой четверти вели с разницей в 8 очков — 27:19. К большому перерыву преимущество стамбульцев стало двузначным — 53:40.

Во второй половине встречи команда из Турции немного сбавила обороты, но всё равно контролировала происходящее на паркете и оформила уверенную победу — 91:84.

Самым результативным в составе победителей стал Василие Мичи, набравший 18 очков, 16 баллов записал в актив Тибор Пляйсс. В целом сразу пять игроков «Анадолу Эфес» набрали двузначное количество очков. У «Будучности» лучшим стал Эдвин Джексон, набравший 17 баллов.

Евролига. 28-й тур
21 марта 2019, четверг. 22:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
84 : 91
(19:27, 21:26, 18:18, 26:20)
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Будучность: Джексон - 17, Битадзе - 16, Коул - 10, Попович - 9, Белл - 7, Кларк - 6, Гордич - 6, Барович - 4, Шехович, Николич, Уильямс
Анадолу Эфес: Мичич - 18, Пляйсс - 16, Данстон - 14, Симон - 13, Бьёбуа - 12, Мотум - 8, Ларкин - 6, Морман - 4, Балбай, Шанлы, Тунджер, Андерсон
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