18 очков Мичича помогли «Анадолу Эфес» победить «Будучность»

В Подгорице завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местная «Будучность» принимала «Анадолу Эфес». Гости удачно начали встречу и уже после первой четверти вели с разницей в 8 очков — 27:19. К большому перерыву преимущество стамбульцев стало двузначным — 53:40.

Во второй половине встречи команда из Турции немного сбавила обороты, но всё равно контролировала происходящее на паркете и оформила уверенную победу — 91:84.

Самым результативным в составе победителей стал Василие Мичи, набравший 18 очков, 16 баллов записал в актив Тибор Пляйсс. В целом сразу пять игроков «Анадолу Эфес» набрали двузначное количество очков. У «Будучности» лучшим стал Эдвин Джексон, набравший 17 баллов.