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«Бавария» обыграла «Барселону» благодаря 14 очкам Копонена

«Бавария» обыграла «Барселону» благодаря 14 очкам Копонена
Баскетбол / Евролига

В Мюнхене завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Бавария» принимала «Барселону». Каталонцы относительно удачно начали встречу, захватив лидерство после первой четверти — 19:18. Во второй и третьей десятиминутке команда из Испании продолжала постепенно наращивать преимущество и к заключительной четверти подошла с преимуществом в 7 очков — 56:49.

Но в последние десять минут матча «Бавария» сумела прибавить и вырвала победу в концовке. Решающий броско мюнхенцы исполнили на последней секунде встречи и оформили успех со счётом 73:71.

По 14 очков в составе победителей набрали Девин Букер и Петтери Копонен, последний, к слову, стал автором победного броска. У «Барселоны» по 13 баллов в актив записали Анте Томич и Томас Эртель.

Евролига. 28-й тур
21 марта 2019, четверг. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
73 : 71
(18:19, 14:17, 17:20, 24:15)
Барселона
Барселона, Испания
Бавария: Копонен - 14, Букер - 14, Деррик Уильямс - 11, Йович - 10, Бартель - 9, Лучич - 7, Радошевич - 4, Ло - 2, Джедович - 1, Амайце - 1, Данжубич, Хоббс
Барселона: Томич - 13, Эртель - 13, Синглтон - 12, Рибас - 10, Блажич - 10, Клавер - 7, Пангос - 3, Ориола - 3, Шмитс, Пустовой, Курич
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