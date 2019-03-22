«Бавария» обыграла «Барселону» благодаря 14 очкам Копонена

В Мюнхене завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Бавария» принимала «Барселону». Каталонцы относительно удачно начали встречу, захватив лидерство после первой четверти — 19:18. Во второй и третьей десятиминутке команда из Испании продолжала постепенно наращивать преимущество и к заключительной четверти подошла с преимуществом в 7 очков — 56:49.

Но в последние десять минут матча «Бавария» сумела прибавить и вырвала победу в концовке. Решающий броско мюнхенцы исполнили на последней секунде встречи и оформили успех со счётом 73:71.

По 14 очков в составе победителей набрали Девин Букер и Петтери Копонен, последний, к слову, стал автором победного броска. У «Барселоны» по 13 баллов в актив записали Анте Томич и Томас Эртель.