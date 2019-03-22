«Шарлотт» обыграл «Миннесоту», «Денвер» — «Вашингтон», «Атланта» — «Юту»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Шарлотт Хорнетс» (32-39) на домашнем паркете обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» (32-40) — 113:106. В составе победителей 31 очко на счету Кембы Уокера. Центровой гостей Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 21 балла и 16 подборов.

В параллельной встрече «Денвер Наггетс» (48-22) на выезде обыграл «Вашингтон Уизардс» (30-43) — 113:108. В составе «волшебников» 25 очков набрал Брэдли Бил. У победителей сразу пять человек набрали по 15 баллов – Пол Миллсэп, Никола Йокич, Гэри Харрис, Джамал Маррей и Торри Крэйг.

В другом матче «Атланта Хоукс» (25-48) дома обыграл «Юту Джаз» (42-30) — 117:114. У «джазменов» 34 очка на счету Донована Митчелла. В составе «Хоукс» Трэй Янг оформил дабл-дабл из 23 баллов и 11 результативных передач.