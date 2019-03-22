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«Шарлотт» обыграл «Миннесоту», «Денвер» — «Вашингтон», «Атланта» — «Юту»

«Шарлотт» обыграл «Миннесоту», «Денвер» — «Вашингтон», «Атланта» — «Юту»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Шарлотт Хорнетс» (32-39) на домашнем паркете обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» (32-40) — 113:106. В составе победителей 31 очко на счету Кембы Уокера. Центровой гостей Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 21 балла и 16 подборов.

В параллельной встрече «Денвер Наггетс» (48-22) на выезде обыграл «Вашингтон Уизардс» (30-43) — 113:108. В составе «волшебников» 25 очков набрал Брэдли Бил. У победителей сразу пять человек набрали по 15 баллов – Пол Миллсэп, Никола Йокич, Гэри Харрис, Джамал Маррей и Торри Крэйг.

В другом матче «Атланта Хоукс» (25-48) дома обыграл «Юту Джаз» (42-30) — 117:114. У «джазменов» 34 очка на счету Донована Митчелла. В составе «Хоукс» Трэй Янг оформил дабл-дабл из 23 баллов и 11 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2019, пятница. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
113 : 106
(25:25, 29:26, 27:27, 32:28)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 31, Монк - 14, Уильямс - 13, Лэмб - 13, Бриджес - 11, Эрнангомес - 10, Бийомбо - 8, Грэм - 5, Бэйкон - 4, Батюм - 2, Камински - 2, Мэк, Паркер
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 21, Уиггинс - 20, Шарич - 15, Джонс - 14, Дьенг - 10, Окоги - 10, Рейнольдс - 6, Толливер - 6, Бэйлесс - 2, Бэйтс-Диоп - 2, Террелл, Гибсон
НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2019, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
108 : 113
(30:33, 23:28, 32:24, 23:28)
Денвер Наггетс
Денвер
Вашингтон Уизардс: Бил - 25, Брайант - 22, Портис - 18, Саторански - 16, Браун - 13, Паркер - 6, Грин - 5, Джонсон - 3, Ариза, Деккер, Рэндл, Маинми
Денвер Наггетс: Крэйг - 15, Миллсэп - 15, Харрис - 15, Йокич - 15, Маррей - 15, Бартон - 13, Моррис - 11, Бисли - 10, Пламли - 4, Томас, Вандербилт, Эрнангомес, Уэлш
НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2019, пятница. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
117 : 114
(29:28, 36:26, 21:37, 31:23)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Атланта Хоукс: Янг - 23, Дедмон - 18, Хаертер - 14, Принс - 13, Бэйзмор - 12, Лень - 12, Картер - 10, Коллинс - 9, Андерсон - 6, Дэвис, Джонсон, Адамс, Бембри
Юта Джаз: Митчелл - 34, Рубио - 17, Фэйворс - 15, Инглс - 13, Гобер - 12, О'Нил - 10, Корвер - 6, Нето - 5, Краудер - 2, Сефолоша, Аллен, Ньянг, Юдо
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