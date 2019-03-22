Эффектные броски Уокера – в видеообзоре матча «Шарлоттт» – «Миннесота»

«Шарлотт Хорнетс» дома встречался с «Миннесотой Тимбервулвз» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли эффектные трёхочковые разыгрывающего «Шарлотт» Кемба Уокера и центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса, а также проход атакующего защитника «Шарлотт» Джереми Лэмба.



Матч завершился победой «Шарлотт» со счётом 113:106. Самым результативным игроком встречи с 31 очком стал разыгрывающий победителей Кемба Уокер. У «Миннесоты» отличился центровой Карл-Энтони Таунс, набравший 21 очко. Теперь «Хорнетс» занимают 10-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 32-39, а «Тимбервулвз» – 10-е в Западной (32-40).

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