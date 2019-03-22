Эффектный данк Богдановича – в видеообзоре матча «Сакраменто» – «Даллас»

«Сакраменто Кингз» на своей площадке принимал «Даллас Маверикс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались эффектный данк атакующего защитника «Сакраменто» Богдана Богдановича, а также точные трёхочковые защитника «Далласа» Луки Дончича и его партнёра по команде мощного форварда Дирка Новицки.



Матч завершился победой «Сакраменто» со счётом 116:100. Самым результативным игроком встречи с 29 очками стал атакующий защитник победителей Бадди Хилд. У «Далласа» отличился лёгкий форвард Джастин Джексон, набравший 19 очков. Теперь «Кингз» занимают в Западной конференции 9-е место с соотношением побед и поражений 35-36, а «Маверикс» – 14-е (28-34).

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