Смарт оштрафован на $ 50 тыс. за толчок Эмбиида

НБА оштрафовала защитника «Бостон Селтикс» Маркуса Смарта на $ 50 тыс. за неспортивное поведение в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс», сообщает официальный сайт лиги. В нём Смарт сильным толчком двумя руками в корпус повалил на паркет центрового соперника Джоэла Эмбиида в отместку за то, что тот выставленным локтем вынудил его упасть. После этого эпизода судьи удалили защитника «Бостона» с площадки.



Это уже третий штраф для Смарта в нынешнем сезоне. Ранее он заплатил $ 25 тыс. за толчок атакующего защитника «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смита во время предсезонного матча в октябре прошлого года, а затем $ 35 тыс. за стычку с лёгким форвардом «Атланты Хоукс» Деандре Бембри в январе нынешнего.

Смарта удалили с паркета за сильный толчок Эмбиида