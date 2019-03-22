Шикарный пас Рики Рубио и роскошный финт Трэя Янга – в топ-10 дня в НБА

Эффектный блок-шот лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, сокрушительные данки центрового «Детройт Пистонс» Андре Драммонда, атакующего защитника «Юты Джаз» Донована Митчелла, лёгкого форварда «Шарлотт Хорнетс» Николя Батюма, центрового «Сакраменто Кингз» Уилли Коли-Стайна и его партнёра по команде разыгрывающего Деаарона Фокса, роскошный финт с переводом мяча между ног разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трэя Янга во время сольного прохода, а также шикарный пас за спиной под кольцо разыгрывающего «Юты Джаз» Рики Рубио оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.