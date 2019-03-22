Плаза — о матче «Зенита» с «Енисеем»: долгий перелёт — не повод для оправдания

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с «Енисеем», который состоится 24 марта в рамках Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь мы не должны думать о вещах вроде перёлета. Все команды лиги летают в Красноярск, а сам «Енисей» делает это каждый раз, так что долгий перелёт — не повод для оправдания. Что касается непосредственно игры, то у красноярцев очень хорошая команда, которую необходимо остановить, особенно на периметре. Кроме того недавно «Енисей» усилился Ильёй Поповым — хорошим центровым, который добавит им мощи в «краске», в борьбе за подбор. Это команда с хорошим пик-н-роллом, есть классные снайперы.



Второй момент — нам всё ещё есть что улучшать в собственной игре. Да, в последних матчах мы неплохо показали себя в атаке, нам удавалось выводить игроков на лёгкие броски, но действия в защите по-прежнему далеко не безупречны. Любая классная команда должна в первую очередь доказывать свой уровень игрой в защите. Мы работаем в этом направлении, знаем моменты, в которых должны прибавлять.

Моя философия — всегда отталкиваться от своей игры, а не думать слишком много о сопернике. Мы должны уважать каждую команду, против которой играем, но главное — показывать свой баскетбол начиная от стартового вбрасывания и до финальной сирены. Если мы выложимся на сто процентов, то у меня не будет волнений за результат», — цитирует Плазу пресс-служба «Зенита».