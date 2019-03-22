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УНИКС уступил «Валенсии» и не смог выйти в финал Еврокубка

УНИКС уступил «Валенсии» и не смог выйти в финал Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок

Казанский УНИКС на домашней площадке уступил «Валенсии» во втором матче полуфинальной серии Еврокубка и покинул турнир. Первая встреча также завершилась победой испанской команды. Матч начался с преимущества «Валенсии» — уже к первому перерыву гости повели в счёте с преимуществом в семь очков. Во второй четверти казанцам удалось поменять вектор игры в свою пользу и отыграть четыре очка отставания.

Однако после большого перерыва казанцам не удалось совершить рывок — третий игровой отрезок завершился с минимальным преимуществом гостей. Всё решилось в четвёртой четверти, в которой УНИКС оказался слабее гостей и уступил как в заключительном игровом отрезке, так и в матче. Итоговый счёт встречи — 79:73 (23:16, 16:20, 17:16, 23:21) в пользу «Валенсии».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сэм ван Россом, набравший 15 очков. В составе казанцев отличился Эррик Макколум, на его счету 13 очков.

Еврокубок. 1/2 финала. 2-й матч
22 марта 2019, пятница. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
73 : 79
(16:23, 20:16, 16:17, 21:23)
Валенсия
Валенсия, Испания
УНИКС: Макколум - 13, Ндур - 11, Смит - 11, Понкрашов - 10, Локкетт - 8, Каймакоглу - 7, Морган - 6, Эджим - 5, Генри - 2, Клименко, Кощеев, Колесников
Валенсия: ван Россом - 15, Томас - 15, Сан Эметерио - 11, Дублевич - 10, Вивес - 8, Тоби - 7, Абальде - 2, Доорненкамп - 2, Лабери, Дьо, Мартинес
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