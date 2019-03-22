УНИКС уступил «Валенсии» и не смог выйти в финал Еврокубка

Казанский УНИКС на домашней площадке уступил «Валенсии» во втором матче полуфинальной серии Еврокубка и покинул турнир. Первая встреча также завершилась победой испанской команды. Матч начался с преимущества «Валенсии» — уже к первому перерыву гости повели в счёте с преимуществом в семь очков. Во второй четверти казанцам удалось поменять вектор игры в свою пользу и отыграть четыре очка отставания.



Однако после большого перерыва казанцам не удалось совершить рывок — третий игровой отрезок завершился с минимальным преимуществом гостей. Всё решилось в четвёртой четверти, в которой УНИКС оказался слабее гостей и уступил как в заключительном игровом отрезке, так и в матче. Итоговый счёт встречи — 79:73 (23:16, 16:20, 17:16, 23:21) в пользу «Валенсии».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сэм ван Россом, набравший 15 очков. В составе казанцев отличился Эррик Макколум, на его счету 13 очков.