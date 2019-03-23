Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Crankworx 2019, Роторуа
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Орландо» в овертайме одолел «Мемфис», «Денвер» обыграл «Нью-Йорк»

«Орландо» в овертайме одолел «Мемфис», «Денвер» обыграл «Нью-Йорк»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Мемфис Гриззлиз» и победил в овертайме со счётом 123:119 ОТ (23:33, 35:31, 23:31, 29:15, 13:9).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мэджик» Терренс Росс, на счету которого 31 очко. 20 очков и 8 передач в активе Ди Джея Огастина.

Дабл-даблом из 23 очков и 24 подборов отметился центровой «Мемфиса» Йонас Валанчюнас. 29 очков набрал защитник Тайлер Дорси, 22 — у Джастина Холидэя.

В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» дома проиграл «Денвер Наггетс» со счётом 93:111 (18:37, 24:19, 20:26, 31:29). Для «Наггетс» эта победа стала шестой кряду.

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2019, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
123 : 119
ОТ (23:33, 35:31, 23:31, 29:15, 13:9)
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Орландо Мэджик: Росс - 31, Фурнье - 27, Вучевич - 25, Огастин - 20, Айзек - 11, Гордон - 5, Берч - 2, Ивунду - 2, Мартин, Картер-Уильямс, Джефферсон, Грант
Мемфис Гриззлиз: Дорси - 29, Валанчюнас - 23, Холидэй - 22, Парсонс - 17, Райт - 12, Кабокло - 9, Рэбб - 4, Картер - 3, Уошберн, Конли, Ватанабэ, Ноа
НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2019, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
93 : 111
(18:37, 24:19, 20:26, 31:29)
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Йорк Никс: Мудиэй - 21, Нокс - 19, Робинсон - 16, Джордан - 7, Хезонья - 7, Дотсон - 6, Нтиликина - 5, Аллен - 3, Элленсон - 3, Дженкинс - 3, Томас - 3, Корнет
Денвер Наггетс: Йокич - 21, Маррей - 18, Харрис - 14, Моррис - 13, Бартон - 12, Пламли - 11, Миллсэп - 8, Бисли - 8, Крэйг - 6, Томас, Лайлз, Вандербилт, Эрнангомес
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент