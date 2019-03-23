«Орландо» в овертайме одолел «Мемфис», «Денвер» обыграл «Нью-Йорк»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Мемфис Гриззлиз» и победил в овертайме со счётом 123:119 ОТ (23:33, 35:31, 23:31, 29:15, 13:9).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мэджик» Терренс Росс, на счету которого 31 очко. 20 очков и 8 передач в активе Ди Джея Огастина.

Дабл-даблом из 23 очков и 24 подборов отметился центровой «Мемфиса» Йонас Валанчюнас. 29 очков набрал защитник Тайлер Дорси, 22 — у Джастина Холидэя.

В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» дома проиграл «Денвер Наггетс» со счётом 93:111 (18:37, 24:19, 20:26, 31:29). Для «Наггетс» эта победа стала шестой кряду.